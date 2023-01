Uniwersytet Zielonogórski może się pochwalić kolejnymi wykładowcami docenionymi i odznaczonymi Krzyżami Zasługi oraz medalami za Długoletnią Służbę. Wyróżnienia dla akademickich pracowników dydaktycznych zostały wręczone w środę 11 stycznia przy okazji uczelnianego spotkania noworocznego.

W tym roku, decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczonych zostało dwóch pracowników naszej uczelni. W tym dr Bartosz Kudliński, pełniący jeszcze do niedawna funkcję szefa Szpitala Tymczasowego w Zielonej Górze.

Nie odbieram tego jako wyróżnienie tylko dla mnie. To jest wyróżnienie dla wszystkich osób, które były zaangażowane w funkcjonowanie szpitala covidowego i ratowanie pacjentów. Odbieram to w imieniu wszystkich tych osób.

Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano natomiast czterech wykładowców związanych na co dzień z naszym uniwersytetem. Dla dr Marty Daleckiej ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu jest to nie tylko docenienie jej dotychczasowej działalności, ale motywacja do dalszej pracy ze studentami.

Moim głównym celem jest praca z drugą osobą, z dysfunkcjami, niepełnosprawnościami. A że przy okazji mogę wyskoczyć z mojego ukochanego dresu w szpilki, coś eleganckiego i odebrać nagrodę – to też cieszy.

Krzyże Zasługi to jedno. Trzydziestu pracowników dydaktycznych naszej uczelni otrzymało także medale za Długoletnią Służbę. Mowa tutaj zarówno o medalach złotych, srebrnych oraz brązowych. Na czele tych pierwszych znalazła się tym razem prof. Bogumiła Burda.

Wysiłek, który wkłada się w edukację studentów i swojego potencjału w kształcenie innych zostało docenione tym razem może symboliczne. Ale bardzo miłe, dające poczucie zauważenia ile się dało innym.

Prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, nie krył dumy z faktu docenienia zielonogórskich pracowników akademickich przez głowę państwa.

Jestem szczęśliwy, że po tym okresie pandemicznym mamy okazję się w końcu spotkać. I to w tak szerokim gronie.

Dodajmy, że postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczonych zostało jeszcze 32 innych pracowników dydaktycznych UZ.