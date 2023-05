Fani motoryzacji w minioną niedzielę mieli dużo powodów do radości. Ponad 90 klasycznych samochodów pojawiło się przy Pałacu w Starym Kisielinie na zlocie zorganizowanym przez grupę Klasyki ZG. Auta z lat 30′ XX wieku, samochody z epoki PRL-u takie jak Duże Fiaty, Maluchy, Syrenki czy Trabanty, to tylko część tego, co można było zobaczyć.



Oprócz aut, pojawiły się także motocykle oraz zabytkowe rowery. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, aby każdy mógł przenieść się w czasie.

Pogoda dopisała, ludzie dopisali, pojazdy również. Zobaczyliśmy bardzo dużo odwiedzających dzisiejsze spotkanie. Były pewne ograniczenia, ponieważ skupialiśmy się na samochodach wyprodukowanych do 1993 roku. Pojawiły się też modele powyżej tego roku w formie tzw. motoryzacyjnych wyjątków.

Wśród uczestników nie zabrakło również ekip startujących w Złombolu, czyli charytatywnym rajdzie aut zabytkowych wiodącym przez europejskie kraje. Meta tego wyścigu pokonała m.in. załoga Poloneza Trucka.

Polonez, dlatego, że miał być szybki i niezawodny, jednak okazało się, że potrafił się zepsuć, czego dowodem jest wymiana półosi na drodze w Słowenii. Najdalej dojechaliśmy naszym Truckiem do Turcji. W tym roku planujemy wybrać się do Portugalii.

Wydarzenie organizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kisielina. Organizatorzy zapowiedzieli, że zlot na terenie pałacu będzie imprezą cykliczną.