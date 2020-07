Współczesna branża górniczo-hutnicza zajmuje się już nie tylko wydobywaniem surowców, np. srebra czy miedzi. Cennym towarem są dla niej również informacje pozyskiwane z ośrodków przemysłowych. W samej Hucie Miedzi Głogów znajduje się 300 tysięcy czujników, które zbierają 150 miliardów danych. Gromadzą np. informacje o ilości wyprodukowanych surowców. Przetwarzaniem tych danych zajmie się Centrum Analityki, które powstało w Zielonej Górze.

Prezes KGHM-u, Marcin Chludziński liczy na owocną współpracę z lokalnymi informatykami. Analizy danych, jakie będą przygotowywać, pozwolą spółce m.in. prowadzić nowe inwestycje i przewidywać możliwe awarie.

Mamy duży zasób informatyków kształconych na Uniwersytecie Zielonogórskim, a tych informatyków potrzebujemy do pracy. Dlatego ta firma prowadzi działalność tutaj. Liczymy na ludzi z Zielonej Góry, którzy zasilą nasze szeregi, ale oczywiście firma będzie pracowała w modelu sieciowym. Informatycy, analitycy danych mogą pracować z różnych miejsc, mogą pracować z domu, jednak jest też tak, że trzeba te projekty koordynować, trzeba mieć miejsce, gdzie one są zarządzane. I jest to właśnie firma, która znalazła swoje miejsce w Zielonej Górze.