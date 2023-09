Są pieniądze na budowę zachodniej obwodnicy Zielonej Góry. To część Odrzańskiego Układu Komunikacyjnego.

Dofinansowanie na budowę obwodnicy to koszt 178 mln zł. – To były lata intensywnych prac – mówił w programie Prezydent na 96 FM Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.

Cieszymy się, po trzech latach uzyskaliśmy decyzję ministerstwa funduszu i polityki regionalnej, że mamy 178 mln zł, czyli 85 proc. kosztów kwalifikowanych oraz wcześniej zapisaną kwotę 15,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty jednak znacząco wzrosły. Łącznie koszt budowy obwodnicy z Zielonej Góry do Sulechowa to blisko 360 mln zł. Krzysztof Kaliszuk mówi, że inwestycja ruszy mimo sporego sprzeciwu, także o charakterze politycznym.

Obwodnica Południowa to był “pikuś”. Było kilku “ekoterrorystów”, którzy mówili o wycinaniu lasów. Trudno budować obwodnicę bez wycinki. Tutaj przez 2 lata, nie rozmawiając w ogóle o wariantach, mieliśmy sprzeciw Platformy Obywatelskiej i Lewicy. Z najnowszych badań GDDKiA na całej S3 najbardziej obciążony jest odcinek między Zieloną Górą i Sulechowem, dlatego musimy to obciążyć.

I zdaniem Kaliszuka zrobi to Obwodnica Zachodnia, która ma powstać do 2026 roku. Cały program Prezydent na 96 FM do zobaczenia na wZielonej.pl.