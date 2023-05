Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zaprasza na nietypowe wycieczki. Nietypowe, bo po oddziale położniczym. Wszystko po to, żeby przyszłe mamy mogły jeszcze przed porodem zapoznać się z personelem, zobaczyć sale porodowe i połogowe, zadać nurtujące je pytania, a nawet porozmawiać z paniami, które na poród w Zielonej Górze już się zdecydowały.

Wycieczki po zielonogórskim oddziale odbywają się w każdą środę po godzinie 10. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie – wcześniej należy się zapisać. Przyszłe mamy mogą to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu 533 322 316 lub 537 258 926. A dlaczego warto rodzić właśnie w Zielonej Górze? To tłumaczy prof. Rafał Rzepka, kierownik Klinicznego Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Uniwersyteckiego.

Mamy najlepszą kadrę i najlepszy szpital. Takiej inwestycji, jak nasze centrum, nie ma w całej Polsce. To jest piękny, nowoczesny budynek. Wyposażony w specjalistyczny sprzęt.

Komfort mam to dla prof. Rzepki i jego współpracowników priorytet. Personel zielonogórskiego oddziału położniczego nie zapomina też o tatusiach i to z myślą o nich pojawił się pomysł na cesarskie cięcia właśnie z ich udziałem.

Chciałbym żeby tym mamom na sali operacyjnej towarzyszył partner. Trzymał mamę za rękę, był z nią. Tym parom rodzi się przecież dziecko. To jest dla nich normalny poród, tomy robimy nacięcie. Z punktu widzenia epidemiologii jest to bezpieczne. To jest standard w większości krajów UE.