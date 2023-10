Jesień to idealny moment na porządki w szafie i wymianę garderoby. Albo nadanie niektórym jej elementom “drugiego życia”. I tutaj z pomocą przychodzi biblioteka Norwida oraz Kinga Borkowska, czyli osobista stylistka. Oprócz porad dotyczących tego “co i z czym łączyć”, w planie jest też wykład na temat mody w literaturze, warsztaty tworzenia ekobiżuterii, osiedlowe „wietrzenie szaf”. A wszystko to już 25 października w filii nr 4 przy ulicy Podgórnej.

O szczegółach wydarzenia mówi Anna Urbańska z biblioteki Norwida.

Podczas tego spotkania uczestnicy dowiedzą się na co zwracać uwagę, jakie pasują im kolory, co jest obecnie najmodniejsze. Stylistka zdradzi im tez kilka swoich tricków. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wcześniej jednak należy się zapisać. Można to zrobić, dzwoniąc do nas.