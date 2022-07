Wakacje to trudny czas dla zielonogórskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych. Chodzi nie tylko o wciąż brakujące artykuły – typu kołdry, koce i karma. Problemem są także zwierzęta, a dokładniej ich ilość. Bo jak co roku w okresie letnim do przytuliska trafia znacznie więcej czworonogów, niż w pozostałych miesiącach. Powodem są urlopy.

Mówiąc brutalnie właściciele psów i kotów pozbywają się swoich zwierzaków przed wakacyjnymi wyjazdami i oddają je do schronisk lub zostawiają w innych miejscach. Jakub Górka z OTOZ Animals przekonuje, żeby zamiast porzucać swojego czworonożnego przyjaciela, zabrać go ze sobą na urlop. Wystarczy tylko odpowiedni przygotowanie.

Najważniejsze, jeśli chodzi o wyjazd, mogą się okazać szelki. Takie pasy dla psa, do przewożenia go autem. Bo zapięcie zwierzaka normalnymi pasami jest raczej niemożliwe. Będzie to najbezpieczniejsza opcja.

A co jeśli chodzi o jedzenie i wodę podczas podróży?

To zależy od zwierzęcia. Na pewno trzeba dawać wodę, do niej musi być stały dostęp. W kwestii jedzenia, chyba jednak lepiej dawać mniej karmy. Bo zwierzę może równie zareagować na podróż.

Wybierając się z psem lub innym zwierzętami na urlop należy także pamiętać o tym, czy hotel do którego jedziemy akceptuje czworonożnych gości. Informacje na ten temat znajdziemy zwykle na stronie danego obiektu.