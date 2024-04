– Zachłysnąłem się monumentalnymi inwestycjami, ale zgubiliśmy problemy Kowalskiego. Wracamy do tego – mówił Janusz Kubicki po pierwszej turze wyborów w audycji Prezydent na 96 FM.

Włodarz Zielonej Góry podsumował to, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Przypomnijmy Kubicki zmierzy się w drugiej turze z Marcinem Pabierowskim. To kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał lepszy wynik w pierwszej turze.

W życiu nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Każdy z nas popełnia błędy. Zachłysnąłem się wielkimi, monumentalnymi inwestycjami, które stworzyliśmy w Zielonej Górze, zmieniając ją na całkiem inne miasto. W tym momencie zgubiliśmy zwykłego Kowalskiego. Musimy do tego wrócić. Lepiej późno niż wcale.

Włodarz Zielonej Góry uważa, że zwycięzcy po pierwszej turze „dzielą” już stanowiska w magistracie.

Udało mi się stworzyć coś, co jest atutem Zielonej Góry. Wspaniały zespół ludzi, którzy potrafią zabiegać o pieniądze. Nie uważam, że to czas na zmiany. To może być błąd, a jak słyszę już podział koalicyjny, kto, gdzie i za co będzie odpowiadał, bo takie rzeczy słychać już po pierwszej turze, to ja się z tym nie zgadzam.

