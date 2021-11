W Zielonej Górze co roku do egzaminu na prawo jazdy przystępuje kilkanaście tysięcy osób. Jednak nie wszyscy go zdają. Co zatem sprawia kursantom największy problem podczas egzaminu?

Kursant przystępujący do egzaminu jest zawsze najlepiej przygotowany. Zdanie w tym przypadku zależy od opanowania przez niego stresu i emocji. Mówi Jakub Murawicki, instruktor z wieloletnim doświadczeniem.

Zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się okres letni. Mamy troszeczkę ładniejszą pogodę, a kursantom bardziej chce się wstawać z samego rana. Młodzież ma więcej czasu na jazdy no i studenci mają z reguły cały wrzesień na uporanie się z egzaminem na prawko. Starsi ludzie też wolą często robić prawo jazdy latem. My jako instruktorzy polecamy jednak ten okres jesienno-zimowy, gdzie jednak te warunki atmosferyczne są troszeczkę gorsze. Mamy jakieś deszcze, śniegi, wcześni robi się też ciemno. Tak że taka prawdziwa szkoła jazdy to jest ten okres jesienno-zimowy.

Jak zaznacza Murawicki, największym problemem dla kursantów nie jest sama trudność egzaminu. Raczej bycie ocenianym przez egzaminatora, którego nie zna.

W praktyce na pierwszy plan wysuwają się wymuszenia. Do tego dochodzą też takie typowe proste błędy, jak na przykład brak włączenia świateł, niezapięcie pasów. I to jest tez chyba poniekąd związane ze wspomnianym przeze mnie już stresem. Czasami kursanci za bardzo się spieszą na egzaminie, zapominając jakby, że nie mogą porównywać się do takich typowych, zwykłych kierowców, nie tylko ze względu na brak doświadczenia, co za tym idzie mniejszymi umiejętnościami. Ale że cały czas podczas egzaminu są im wydawane polecenia, które gdzieś tam ten kursant musi przetworzyć w głowie, w miarę szybko wykonać i to jest chyba powód tego, że troszkę się tym stresują.

Formuła egzaminu prawa jazdy jest niezmienna od ośmiu lat. Mówi Edward Jakubowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze.

Zawalność cały czas się utrzymuje tej części praktycznej na takim samym prawie poziomie, bo to jest około 33,23% na kategorię B. czyli ona jest cały czas taka sama w perspektywie czasu. Teoretyczny o wiele lepiej, bo tutaj 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 to tutaj pozytywnych procentowo na kategorię B wynosiło 62%.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku do egzaminu praktycznego podeszło ponad 8,5 tys. osób, a do teoretycznego ponad 6,5 tys. osób. Teorię zdało ponad 3 tys. kursantów, a praktykę ponad 2,7 tys. osób.

Materiał przygotowała Izabela Budakowska