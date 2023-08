Pomarańczowe Lato z Agatą Karchut i Marcinem Olechnowskim to przede wszystkim solidna porcja kultury i wakacyjnych “polecajek”, tych do poczytania i do pooglądania.

Gości też mieliśmy zacnych. Plenerowe studio na Placu Teatralnym odwiedzili: Przemysław Zieliński z Fundacji Nasze Wolne Życie oraz Anna Kowalska, która mówiła o zlocie fanów kabaretu Potem.

W piątek zapraszają Kaja Rostkowska i Mateusz Kasperczyk. Pomarańczowe Lato w ogródku Pinacolady w godz. 11:00-14:00.