– Szykujemy się na jutro – mówi nam o funkcjonowaniu obiektów zewnętrznych Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Przypomnijmy, od dziś wchodzi w życie tzw. II etap przywracania aktywności sportowej. W tej części odmrażania sportu na stadionach, boiskach i orlikach może przebywać do sześciu osób oraz trener.

Jesteśmy na etapie ustalania wszystkiego, co i jak, gdzie, kto i z kim. Wszyscy wiemy, że konferencja prasowa była jakiś czas temu, natomiast rozporządzenie ukazało się w sobotę. Pojawiały się też pytania, które sami zadawaliśmy i to pokazuje nam jakąś drogę, którą mamy się poruszać. Myślę, że dzisiaj wypracujemy jakieś stanowisko. Kluby mają się określić, w jaki sposób będą funkcjonować. Jest duża szansa i nadzieja na to, że od jutra uruchomimy w jakiejś części nasze obiekty.