– Na dzisiaj połowa składu jest bez formy – tak o Stelmecie Falubazu mówi Jacek Frątczak, który był gościem magazynu W69 na 96FM. Były żużlowy menedżer, obecnie ekspert oceniał wczorajszy mecz Stelmetu Falubazu w Łodzi. Przypomnijmy, zielonogórzanie zremisowali z Orłem 45:45.

Falubaz nie przegrał w tym sezonie, ale jazda jest daleka od oczekiwań. Frątczak w Radiu Index powiedział, że dla niego największym rozczarowaniem jest obecnie postawa lidera Maksa Fricke.

Wczorajszy mecz nie jest niczym nowym, jeżeli chodzi o ocenę poszczególnych formacji. Nie zmieniło się nic, oprócz tego, że Max Fricke pojechał znacznie gorzej niż tydzień temu. On jest dla mnie jak dotychczas największym rozczarowaniem tego sezonu. Pamiętajmy, ile trwały perturbacje związane z zachowaniem jego w drużynie na ten sezon.

W kolejnym spotkaniu zielonogórzan czeka daleka wyprawa do Krosna. Cellfast Wilki to lider, który wygrał wszystkie swoje trzy dotychczasowe spotkania. Zdaniem Frątczaka to obecnie najmocniejsza ekipa w stawce eWinner 1. ligi.

Bez dwóch zdań. Drużyna na dzisiaj kompletna. Były obawy, co do Rafała Karczmarza, on jednak robi swoją robotę jako U-24. Pozostali seniorzy wszędzie pojechali czołówkę zawodów na ćwierćfinałach mistrzostw Polski, świetnie w Niemczech pojechał Vaclav Milik. Są tam też topowi jak na I-ligę juniorzy. Oni jadą bez kompletnej presji i to widać po meczach, jak się cieszą.

Mecz w Krośnie w najbliższą niedzielę o 19:15, a kolejny magazyn W69 na 96 FM w poniedziałek o 11:15.