Jak działa Inteligentny System Transportu? – Większych problemów nie widać – uważa Krzysztof Staniszewski z Departamentu Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra.

Duża, wielomilionowa inwestycja miała usprawnić ruch w mieście. Na czym polega inteligencja systemu?

W jezdni zainstalowane są pętle indukcyjne, czyli takie miejsca, dzięki którym system widzi, że przejechał pojazd. Widoczne jest natężenie ruchu, ciąg skrzyżowań powinien być skoordynowany. To są zaawansowane algorytmy sterowania sygnalizacją. System dostrzega i, o ile to możliwe, wydłuża zielone światło, ale nie na tyle, by doszło do zaburzenia koordynacji na całym ciągu komunikacyjnym.