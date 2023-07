Trwają remonty ulic: al. Wojska Polskiego i Krętej oraz modernizacja sygnalizacji świetlnej na poszczególnych odcinkach Zielonej Góry. Wszystko przez realizację jednej z najważniejszych miejskich inwestycji – Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem. Informowaliśmy już o tym w Radiu Index.

Niebawem rozpoczną się prace przy budynku NBK i rondzie PCK oraz na ulicach Wandy i Reja aż do ulicy Kupieckiej. Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w zielonogórskim magistracie wyjaśnia nam, że wszystko po to, by usprawnić ruch, choć wśród mieszkańców pojawiają się pytania, jak on dokładnie będzie wyglądał. Staniszewski dodaje, że priorytet na głównych ulicach miasta uzyskają autobusy komunikacji miejskiej.

Modernizacja sygnalizacji i alei Wojska Polskiego to jedno. Miasto planuje także wymianę sygnalizacji przy alei Konstytucji i Wrocławskiej.

Dodajmy, że w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Dąbrowskiego powstanie Centrum Sterowania Ruchem. System ma ruszyć pod koniec tego roku.