Ruszyły piłkarskie zmagania w III i IV lidze. Bez zdobyczy punktowej wróciła z Brzegu pierwsza drużyna Lechii. Rezerwy w Zielonej Górze z jednym punktem.

Podopieczni Andrzeja Sawickiego ulegli w Brzegu tamtejszej Stali 1:2. Zielonogórzanie do przerwy przegrywali 0:1 po golu Michała Sypka w 33 minucie spotkania. Po zmianie stron wyrównał Bartosz Konieczny (64′). Ostatnie zdanie też należało do zielonogórzan, tyle, że piłkę do swojej bramki skierował Martins Ekwueme, tuż przed końcowym gwizdkiem.

W Zielonej Górze zainaugurowano Jako IV ligę. Lechia II zmierzyła się z Czarnymi Żagań. Pierwsza połowa z szansami dla gospodarzy, ale bez goli. Podopieczni Macieja Góreckiego prowadzenie objęli po zmianie stron, ale goście błyskawicznie wyrównali. Co więcej, po chwili Czarni wyszli na prowadzenie 2:1. Bramkę na wagę remisu zdobył dla zielonogórzan Mykyta Loboda.