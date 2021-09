Już dziś startują zmagania w I lidze piłkarzy ręcznych. PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego zacznie od wyjazdowego meczu ze Szczypiorniakiem Gorzyce Wielkie.

Po reformie rozgrywek zielonogórzanie grają formalnie na trzecim szczeblu rozgrywek. AZS chce awansować na faktyczne zaplecze Superligi do nowopowstałej ligi centralnej

Marek Lemański podobnie, jak cała drużyna mówi, że w tym sezonie akademicy mają odegrać czołową rolę w pierwszoligowych zmaganiach.

Pierwsza liga centralna jest celem, który trener wyznaczył zawodnikom. To nowy produkt, więc postaramy się powalczyć o awans, tym bardziej, że udało nam się utrzymać w dziewięćdziesięciu procentach skład z poprzedniego sezonu. Mamy mieszankę doświadczenia z młodością. W naszej grupie są takie zespoły jak Grunwald Poznań czy Kąty Wrocławskie, dołączyły ekipy z drugich lig. Cel to miejsce w czołówce, a jeżeli dopisze nam szczęście to będziemy starali się awansować do ligi centralnej.