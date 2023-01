Data jest znana, ale liczba kibiców, która zobaczy mecz Lechii z Legią jeszcze nie. Ćwierćfinał Fortuna Pucharu Polski odbędzie się 28 lutego o 13:00. Janusz Kubicki jest przekonany, że spotkanie odbędzie się w Zielonej Górze.

Włodarz miasta w audycji Prezydent na 96 FM liczy, że mecz będzie imprezą masową.

Jestem przekonany i mam dużą wiarę w to, że odbędzie się na stadionie przy ul. Sulechowskiej. Wierzę w to, że uda nam się dojść do porozumienia z policją, żeby mogło obejrzeć ten mecz więcej niż 999 osób, czyli żeby był imprezą masową. Odbywają się koncerty w szczerym polu na tysiące osób? Odbywają się, można to zrobić? Można i my też staramy się spełnić wszystkie wymagania.