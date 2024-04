Przypominamy, że Hybrid MMA 4 odbędzie się już 20 kwietnia w Zielonej Górze. W klatce zobaczymy między innymi czołowego zawodnika polskiej wagi ciężkiej, Michała Andryszaka, a także jednego z największych prospektów młodego pokolenia – Wojciecha Kazieczko. Nie zabraknie też dymów! Do klatki, po dłuższej przerwie wróci Piotr Tyburski, żądny krwi i szybkiego zwycięstwa nad nieobliczalnym Marvinem Krucińskim.

To nie koniec, jeśli chodzi o fanów freak-fightów! Prezes Hybrid MMA zapowiedział ogłoszenie drugiego bohatera co-main eventu. Z tego, co udało się ustalić, jest to bardzo mocne nazwisko, które gwarantują emocje zarówno na konferencjach, jak i podczas walki. Karty zostaną odkryte już w najbliższą niedzielę! Tego samego dnia poznamy też ostatnią bohaterkę Hybrid MMA 4. Jak zdradził Mikołaj Kołacki, zawodniczka ma już za sobą zwycięski debiut w federacji Frekowej.

Hybrid MMA 4 zatytułowano jako „NEXT LEVEL”. Organizatorzy przyznają, że dołożą wszelkich starań, aby wydarzenie było dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Ma to dotyczyć programów, konferencji, media treningu oraz przede wszystkim samej gali. Łukasz Szulc mówi otwarcie, że ich celem jest dorównanie do poziomu największych europejskich federacji.

Hybrid MMA to prawdziwa hybryda na rynku sportów walki. Podczas gali będziemy świadkami aż 17 pojedynków, które zainteresują zarówno kibiców sportu, jak i fanów dymów. To jednak nie koniec emocji. Z informacji jakie przekazali właściciele wynika, że w Zielonej Górze pojawi się czołówka polskich influencerów, a także postaci ze świata sportu. Śledźcie media społecznościowe Hybrid MMA, bo nadchodzą mocne ogłoszenia!

Już 18 kwietnia druga konferencja, podzielona na trzy panele – nie możecie tego przegapić!

Gala Hybrid MMA 4 NEXT LEVEL -> już 20 kwietnia w Zielonej Górze.

Karta walk:

Warowny vs Trudnowski, MMA Semi Pro (77 kg.) Borowski vs Niemiero, MMA Semi Pro (77 kg.) Wojciechowski vs Gąsiorek Cage Boxing (63,5 kg.) Głażewski vs Syc, MMA (66 kg.) TBA vs Szczuc, K1 Małe rękawice (53 kg.) Nowak vs Saulewicz, Boks (HW) Domi vs Stein, MMA (58 kg.) Winiarski vs Tratkiewicz, K1 Małe rękawice (HW) Zhornyk vs Bednarz, MMA (77 kg.) Wolski vs Słomiak, MMA (77 kg.) Black Panther vs Proszek, K1 Małe rękawice (90 kg.) Dimitrov vs Szyszka, MMA (88 kg.) Mularczyk vs Frątczak, K1 Małe rękawice (84 kg.) TBA vs Jay, K1 Małe rękawice (98 kg.) Gierowski vs Kazieczko, MMA (66 kg.) Kruciński vs Tyburski, MMA (84 kg.) Broenstrup vs Andryszak, MMA (120 kg.)

