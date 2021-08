Hulajnóg elektrycznych w mieście przebywa. W Zielonej Górze są trzej operatorzy, którzy w centrum miasta oferują możliwość przemieszczania się tym środkiem transportu.

Czy wraz ze zwiększeniem liczby hulajnóg zielonogórska drogówka zaobserwowała także wzrost zdarzeń drogowych z udziałem użytkowników tych pojazdów? Tego powiedzieć nie można, choć oczywiście zdarzenia są, przede wszystkim z udziałem nietrzeźwych.

Potrącenie kierującej hulajnogą na przejeździe. Mieliśmy zapis monitoringu i tu była ewidentna wina kierowcy. Były też dwa przypadki, gdy kierowcy hulajnogi jechali po spożyciu. Jeden kierowca zderzył się z pieszym. Pieszemu krzywdy nie zrobił, ale sam doznał urazu barku. Inny kierowca, pod wpływem, na deptaku przewrócił się i uderzył głową w coś twardego.

Szef zielonogórskiej drogówki apeluje przede wszystkim o zdrowy rozsądek.

Pamiętajmy, że my na tej hulajnodze jesteśmy szybsi od pieszego. Hulajnogi są wykonane z twardego tworzywa i w zderzeniu z pieszym mogą mu zrobić krzywdę. Piesi – patrzmy, gdzie są ścieżki, przechodząc po nich też spójrzmy, żebyśmy nie weszli pod nadjeżdżającą hulajnogę czy rower.

Osoby niepełnoletnie, by jechać hulajnogą muszą mieć uprawnienia, przynajmniej kartę rowerową. U dorosłych żadne uprawnienia do prowadzenia pojazdów nie są w tym przypadku wymagane, zaś dzieci do 10. roku życia hulajnogą elektryczną mogą jeździć tylko pod opieką osób dorosłych i w strefie zamieszkania.