Cały czas poszukiwane są Honorowe Dawczynie Mleka. O tym, że lodówki w zielonogórskim banku mleka kobiecego świecą pustkami informowaliśmy Was w grudniu. Problem nadal się utrzymuje. Bo choć zgłosiło się kilka pań, to nie są one w stanie regularnie uzupełniać zapasów. A kobiece mleko – przypomnijmy – jest potrzebne zwłaszcza dla wcześniaków, przebywających w Szpitalu Uniwersyteckim.

Kto może podzielić się swoim pokarmem? O tym Karolina Kołaczkiewicz, biotechnolog w Banku Mleka Kobiecego na Oddziale Neonatologii w Zielonej Górze.

Na pewno mama karmiąca, która ma nadmiar mleka. Wie, że wykarmi swoje dziecko i jeszcze może się pokarmem podzielić. Poza tym, nie może palić papierosów czy też spożywać alkoholu. Choć okazjonalne wypicie alkoholu oczywiście nie dyskwalifikuje. Po prostu po jego spożyciu przez 24 godziny nie może odciągać pokarmu do banku.