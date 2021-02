Skaczemy, robimy zdjęcia z sercem, licytujemy fanty – wszystko to dla Ani, małej dzielnej zielonogórzanki, która potrzebuje leczenia. Na terapię genową dziewczynki, niezbędną w walce z rdzeniowym zanikiem mięśni, potrzeba jeszcze ponad 6 milionów złotych. W zbiórce pomaga także finalista programu Masterchef – Laurentiu Zediu, znany jako Chef Lorek.

Pochodzący z Rumunii kucharz przygotował lekcję gotowania online. Zapewnia, że po niej będziemy gotowi na tłusty czwartek i smakowite walentynki ze swoją drugą połówką.

Przygotujemy bardzo fajne hot dogi bałkańskie, do których sami będziemy przygotowywali ćevapčići, czyli mieszankę przyprawionego mięsa, do tego odświeżający sos jogurtowo-musztardowo-koperkowy. A na deser – moje ulubione pączki twarogowe, które robi się bardzo szybko. Niedługo mamy tłusty czwartek, więc to bardzo dobry pomysł. Zrobimy też gładki sos truskawkowy, do tego pistacje i jogurt. Będzie poezja!