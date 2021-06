Zakończyło się głosowanie w budżecie obywatelskim. Zielonogórzanie mieli do wyboru 42 projekty. Oddać natomiast mogli dwa głosy – jeden na zadania dotyczące miasta Zielona Góra, drugi na pomysły z Dzielnicy Nowe Miasto Zielona Góra.

Głosować można było do niedzieli, a dokładniej do północy. Zielonogórzanie swoje poparcie dla poszczególnych projektów mogli oddawać drogą online.

Przez dwa tygodnie wnioskodawcy projektów mieli możliwość aby zachęcić do głosowania na wybrane przez siebie zadanie. Zielonogórzanie, jak zawsze, chętnie wzięli udział w budżecie obywatelskim. Zgodnie z harmonogramem obecnej edycji do 20 czerwca poznamy wyniki zwycięskich zadań. Zarówno mieszkańcy jak i wnioskodawcy zostaną poinformowani o tym, co będzie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.