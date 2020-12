Od dziś, czyli od 21 grudnia zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Obowiązują one do 7 stycznia.

– To normalna praktyka w okresie świąteczno-noworocznym – mówi nam Agnieszka Miszon z Zakładu Gospodarki Komunalnej i odsyła na stronę internetową.

Tradycyjnie w okresie świąteczno-noworocznym czasowo ulega nasz harmonogram odbioru odpadów. Na naszej stronie www.zgk.net.pl, w zakładce wiadomości, znajdą państwo informację, na kiedy ten termin został przełożony.

Zmiany także w funkcjonowaniu Działu Zagospodarowania Odpadów, który 24 i 31 grudnia będzie otwarty od 7:00 do 14:00. Odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Wrocławskiej będzie można w tych dniach przywieźć w godzinach porannych otwarcia PSZOK-u, czyli od 7:00 do 9:00.

Jeżeli mają państwo do oddania gabaryty albo materiały poremontowe, to zapraszamy wcześniej. Nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę, na Wigilię czy Sylwestra.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Zjednoczenia 110 będzie zamknięty.