Fotowoltaika to przyszłość. Do takiego wniosku można dojść po dzisiejszej audycji Radia Index „Mamy nosa do biznesu”. Naszym gościem był Tomasz Nowacki z firmy RM Solar Zielona Góra.

To firma z branży fotowoltaicznej. Bez wątpienia jej przedstawiciele radzą sobie na rynku coraz lepiej. Jak powiedział nam nasz gość negatywnie nie wpłynęła nawet pandemia koronawirus.

Dotknęła pandemia nas wszystkich, ale my odczuliśmy to w mniejszym zakresie niż pokrewne branże. My w okresie pandemii nie zaprzestaliśmy działalności. choć kontakt z klientem był mocno utrudniony.

Tomasz Nowacki stwierdził, że przed branżą fotowoltaiczną dobre czasy. Wielu klientów chce bowiem mniej płacić za energię.

Mamy dalekosiężne plany chociażby związane na przykład ze wspieraniem lokalnego sportu. Planujemy bardzo duży rozwój, a rynek będzie na to pozwalał.

