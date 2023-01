– Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy stracić tej nazwy – czytamy w piątkowym oświadczeniu Stelmetu Falubazu. Klub “przemówił” po dwóch dniach od ogłoszenia wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który – przypomnijmy – w sporze o prawo do nazwy racje przyznał przedsiębiorstwu.

W oświadczeniu zielonogórskiego klubu czytamy, że w tej chwili prawnicy ZKŻ SSA dokładnie analizują treść orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dalej czytamy, że w sprawę może się zaangażować Robert Dowhan, senator i jeden z udziałowców klubu.

Jeżeli będzie trzeba, jestem gotowy do pomocy przy negocjacjach z przedsiębiorstwem, bo uważam, że im też nie zależy, aby sportowy Falubaz przestał istnieć – mówi cytowany w oświadczeniu Dowhan.

Klub informuje, że obecnie to jedyny komunikat w tej sprawie. Wciąż próbujemy też uzyskać informację ze strony przedsiębiorstwa.

Pełen komunikat zielonogórskiego klubu poniżej:

