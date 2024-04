– Zapewniliśmy sobie to utrzymanie na swoich warunkach – powiedział po meczu kapitan Enei Stelmetu Zastalu Paweł Kikowski. Zielonogórzanie wygrali w ostatnim domowym spotkaniu w Orlen Basket Lidze z Icon Sea Czarnymi Słupsk 89:80 i tym samym zapewnili sobie pozostanie w gronie najlepszych na kolejny sezon.

To ósma w całych rozgrywkach i dopiero trzecia wygrana zielonogórzan w hali CRS. Bezcenna jednak, ponieważ dalsze rozstrzygnięcia bezpośredniego rywala Zastalu w walce o utrzymanie, Muszynianki Domelo Sokola Łańcut nie mają już znaczenia.

To był jeden z najlepszych meczów zielonogórzan w tym sezonie. I to mimo osłabienia, bo w szeregach Zastalu brakło Gligorije Rakocevicia. Czarnogórzec udał się do ojczyzny po narodzinach dziecka, ale z powodów formalnych nie mógł powrócić do naszego kraju.

Zielonogórzanie zaczęli świetnie, od serii 7:0, ale na serię gospodarzy Czarni odpowiedzieli serią 11:0. Zastal jednak wrócił do dobrego grania i pierwszą kwartę wygrał 26:21. W drugiej kwarcie strzelecki popis dał A.J. English, ale świetnie grali też inni, m.in. Jeriah Horne. Po jego dwóch rzutach wolnych pod koniec drugiej kwarty Zastal prowadził różnicą 17 „oczek”. Do przerwy było mniej, ale i tak na plusie 48:39.

Po zmianie stron, w trzeciej kwarcie zielonogórzanie znów budowali przewagę. Na zakończenie tej części gry Zastal prowadził 73:56, po tym, jak tuż przed końcową syreną za 2 punkty trafił Michał Kołodziej.

W czwartej kwarcie zielonogórzanie zachowali zimne głowy i utrzymywali bezpieczny dystans. Najbardziej we znaki dawali się Michael Caffey i MaCio Teague, ale losów meczu nie odwrócili. Ostatecznie Zastal wygrał 89:80, a na koniec znamiennie „trójkę” dla Czarnych trafił zawodnik z Zielonej Góry Nikodem Klocek.

Najwięcej dla Zastalu – 19 punktów rzucił English, dla gości Teague – 21.

Zastalowi pozostają do zakończenia sezonu dwa mecze, oba na wyjeździe. W Stargardzie z PGE Spójnią (19 kwietnia) i w Ostrowie z Argedem BM Stalą (27 kwietnia).