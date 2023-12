Jak wyglądać będzie kampania przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi oraz jakie są możliwe scenariusze w naszym regionie i mieście? Takie pytanie postawiliśmy naszemu ekspertowi.

A jest nim politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor Jarosław Macala. Nasz rozmówca zauważył, że batalia o sejmiki i miasta ma zupełnie inną specyfikę niż polityczna rywalizacja na szczeblu centralnym do Sejmu i Senatu.

To są wybory najbardziej skomplikowane, rządzące się własnymi prawami, w których dużo do powiedzenia będą mieli lokalni liderzy. Na pewno kontekst jest ogólnopolski. Styczeń, luty to czas, gdy największe partie będą się szykować do wyborów do Sejmiku. Myślę, że PiS sporo tutaj straci jeśli chodzi o sejmiki wojewódzkie.