Ludzie dobrej woli, samorządy, ale także firmy mniejsze i większe na różne sposoby pomagają uchodźcom wojennym. Dla obywateli Ukrainy szykowane są mieszkania, oferowana jest praca, a także wsparcie psychologiczne, a nawet opieka w żłobku i przedszkolu.

O tym, jak Ekoenergetyka chce pomóc przyjeżdżającym ze wschodu mówiła w Radiu Index Natalia Warszawska, dyrektor HR Ekoenergetyka-Polska.

Stwierdziliśmy, że to, co ludzie najbardziej potrzebują to bezpieczne schronienie. Musi być to długofalowa pomoc. Zaoferowaliśmy 10 mieszkań dla rodzin, bezpłatnie na okres 6 miesięcy, być może nawet do roku. To jest najważniejsze, żeby ci ludzie mogli się poczuć bezpiecznie, żeby mogli ochłonąć po traumie wojennej. Zdajemy sobie sprawę, że to jest obciążające.