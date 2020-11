Dziś kolejny protest przeciwników zaostrzenia prawa aborcyjnego. Tym razem protestujący nie będą blokować, a jedynie spowolnią ruch w mieście. Uczestnicy protestu spotkają się o 16:30 na parkingu pod Auchan, skąd o 17:00 ruszą samochodami w stronę centrum miasta.

– Piesi, nie wychodźcie na ulicę, zachęcamy Was do protestowania na chodnikach ulic Westerplatte, Wojska Polskiego i ronda PCK – informują organizatorzy. – Zbierzcie się około 17.30 przy pomniku Boh. Westerplatte, a samochody powinny dołączyć do Was mniej więcej wtedy – dodają inicjatorzy akcji, którzy zaznaczają, że protest ma charakter pokojowy. Obowiązkowe są maseczki i dystans społeczny.