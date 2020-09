Zobacz info

Dni Otwarte w Keep On! Dancing

14-15 września zapraszamy na Dni Otwarte w Keep On! DANCING‼️⏰💃 ⭐️Dancehall ⭐️Hip hop ⭐️Kids Dance ⭐️High Heels ⭐️Balet Grafik Dni Otwartych 🖌🗒 MIEJSCE: Keep On! STUDIO ul. Batorego 126a PONIEDZIAŁEK 14/09 16.15 - 17.00- Balet 17.00 - 18.00- Hip hop 9-11 lat 18.00- 19.00 - Hip hop 12-16 lat 19.00 - 20.00 - Dancehall 12+ 20.00 - 21.00 - High heels 16+ WTOREK 15/09: 16.15 - 17.00 - Kids Dance 4-5 lat 17.00 - 17.45 - Kids Dance 6-8 lat 18.00 -19.00 - Hip Hop 16+ 19.00 - 20.00 - Ladies 25 + MIEJSCE...

