Planetarium Wenus przygotowuje atrakcję z okazji Dnia Dziecka. Będzie to kolejna odsłona „Czytanek Kapitana Keplera”.

Dzieci usłyszą najpierw dwie bajki – o dziewczynce, która chce zostać kosmonautką i o grawitacji. W drugiej części wydarzenia pracownicy planetarium pokażą kilka doświadczeń.

Kochani, wielkimi krokami zbliża się wspaniałe święto – Dzień Dziecka. Zapraszam was na czytanki. To będzie mój debiut w internecie! Serdecznie zapraszamy dzieci już od 2. roku życia wraz z rodzicami do wspólnej zabawy z Planetarium Wenus!