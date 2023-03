Czysta formalność? Prawdopodobnie tak, choć w polityce nigdy nic nie wiadomo. Podczas poniedziałkowej sesji sejmiku województwa lubuskiego radni rozpatrzą wniosek o odwołanie przewodniczącego Wacława Maciuszonka.

Niespodzianki być nie powinno. Maciuszonek może liczyć na głosy współkoalicjantów. Jednym z nich jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Radny tego ugrupowania Zbigniew Kołodziej raczej nie ma wątpliwości.

Głosowanie jest 18:12 a jeśli chodzi o sytuację z ostatniej sesji z Gorzowa. Też byłem nie do końca zadowolony, byłem pewny, że po godzinie 11 ta sesja się rozpocznie. Wówczas była jednak konferencja dotycząca kardiochirurgii w Gorzowie.

Kołodziej w ten sposób komentował częste przerwy, o które podczas obrad prosi przewodniczący lub jego zastępcy. A wracając do odwołania. Radna Samorządowego Lubuskiego Aleksandra Mrozek twierdzi, że Maciuszonek zachowa prawdopodobnie swoje stanowisko m. in. dzięki głosom PSL-u.

Jak inaczej może głosować współkoalicjant, a szczególnie PSL, który nigdy się nie sprzeciwił nawet, gdy było to jak najbardziej zasadne i obiektywne. Ja się nie dziwię. Myślę, że tak będzie (18:12). Ja nie ma najmniejszych obiekcji, co do oddania swojego głosu. Nigdy nie stoję w rozkroku.