Kościelna 7 – to adres, który powinni zapamiętać wszyscy zielonogórzanie. A także uchodźcy z Ukrainy. Bo właśnie tam, tuż obok konkatedry, powstał Dom Sąsiedzki. Czyli placówka, która ma być przestrzenią do nawiązywania relacji oraz prowadzenia różnego rodzaju warsztatów.

Prowadzi ją Fundacja Rondo we współpracy ze spółdzielnią socjalną Grupy Alivio oraz parafią pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej. Mówi Małgorzata Jaskólska z Fundacji Rondo.

To, co w tej chwili tu uruchomiliśmy to wsparcie dla Ukrainy. Zajęcia językowe, psychologiczne, terapeutyczne oraz zajęcia dla pomagających nam wolontariuszy.