Czy Winobranie może trwać nawet po jego zakończeniu? Studio Dance Club zaprasza na pierwszą imprezę pod hasłem „Bachus Tango Weekend”, która jest właśnie powinobraniowym spotkaniem z muzyką i tańcem. Jak nietrudno się domyślić, dominować będzie na niej tango.

Taniec rodem z Argentyny zaprezentuje… para z Turcji, która ma na koncie występy na mistrzostwach tanga i oczywiście zwycięstwa. Poprowadzi również dwudniowe warsztaty taneczne.

W sobotę rozpoczynamy już od 11:30 i tańczymy do godziny 16:00, w niedzielę – tak samo. W trakcie tychże warsztatów będziemy poznawać tajniki tanga, jak się poruszać – mnóstwo akcji, które oddają klimat i charakter tego tańca. Jest to raczej adresowane do par zaawansowanych tanecznie. Myślę, że uczta będzie niemała.