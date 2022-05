Obchody jubileuszy 800-lecia istnienia miasta i 700-lecia ustanowienia praw miejskich zbliżają się wielkimi krokami. Zielona Góra rozpocznie huczne świętowanie już w czasie winobrania 2022. Czy z tej okazji warto byłoby zatem odnowić w mieście kamienice?

Zapytaliśmy więc zielonogórzan, czy według nich takie trwałe upiększenie miasta jest potrzebne?

Temat renowacji kamienic został również poruszony w programie „Prezydent na 96FM”. Włodarz miasta – Janusz Kubicki zaznaczył, że mimo chęci, miasta nie stać na odnawianie każdego budynku.

Bardzo często są to prywatne nieruchomości i nie mamy żadnego tytułu prawnego, żeby to zrobić. Przeznaczamy środki rokrocznie na to, ale te są niewystarczające. Nie zawsze prywatni właściciele są gotowi podjąć się remontu, a my nie jesteśmy w stanie wyremontować każdemu jego domu, bo to są prywatne nieruchomości. My robić tego nie możemy, mamy wiele innych obowiązków, na które też nam brakuje środków, więc staramy się i na pewno można to zauważyć, że miasto się zmienia i coraz więcej jest tych wyremontowanych miejsc. Mamy takie, które są niewyremontowane, z którymi nie potrafimy sobie poradzić.