Czy teren kąpieliska w Ochli może być miejscem do rekreacji nie tylko latem, ale i zimą? Jest taka szansa, wszak na terenie kąpieliska wydzielono też miejsce pod lodowisko.

Zielonogórzanie nie mają częstych okazji do pojeżdżenia na łyżwach w mieście. Wysłużone lodowisko, które pojawia się za CRS-em jest w stanie funkcjonować tylko przy mrozie. Przy okazji rewitalizacji kąpieliska w Ochli pojawił się pomysł, by tam również zarezerwować miejsce do jeżdżenia na łyżwach. O szczegóły pytamy Roberta Jagiełowicza dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Zobaczymy, jak wyjdzie przetarg. Jak wyjdzie ok i będą pieniądze, to może będziemy rozmawiali dalej o lodowisku. Jest przewidziane miejsce. Na razie będzie to teren do małych koncercików, bo może czasami coś takiego będzie mogło się “zadziać”. Z drugiej strony będziemy chcieli, żeby to był raczej teren spokojny, bez hałasu.

Przypomnijmy, obecnie rewitalizacja kąpieliska w Ochli jest na etapie przetargu. Kompleks ma być gotowy w 2023 roku.