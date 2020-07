Czy uczniowie powrócą do szkół po wakacjach? Czy to dobry pomysł? Takie oto pytania zadaliśmy wczoraj zarówno samej zielonogórskiej młodzieży jak i rodzicom.

Mimo, że do zakończenia okresu wakacyjnego pozostał jeszcze cały sierpień, już dziś wiadomo, że czeka nas prawdopodobnie druga fala epidemii koronawirusa. Zapytaliśmy zatem o to, czy uczniowie chcą wrócić do nauki oraz czy rodzice boją się puścić swoje pociechy do szkół?

Zielonogórzan zapytaliśmy również, jakie mają wspomnienia z nauki online w domu. Jak się okazuje, niekoniecznie pozytywne.

Materiał przygotowała Oriana Serszyńska.