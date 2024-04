To była krótka i mało nachalna kampania. A co można powiedzieć o frekwencji? Ta do najlepszych nie należała. Co mogło na nią wpłynąć? Między innymi piękna pogoda – mówi prof. Dorota Szaban.

Socjolożka UZ była gościem poniedziałkowej „Rozmowy na 96FM”.

Mogła mieć znaczenie w dwóch kontekstach. Mogła spowodować, że część osób wyjechała poza miasto. Skorzystać z pogody. Lub też zachęcić do wyjścia na spacer i przy okazji na wybory.

Przypomnijmy – Zieloną Górę czeka druga wyborów, jeśli chodzi o urząd prezydenta miasta. Odbędzie się ona w niedzielę 21 kwietnia.