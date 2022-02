Jeszcze tylko do jutra, czyli do 23 lutego, można składać oferty w sprawie rozbudowy Mini ZOO w Zielonej Górze. Następnie zostanie otwarty przetarg. Co ważne – prace nad projektem trwały praktycznie przez cały rok 2021.

Co ma się zmienić w ramach rozbudowy? O tym Paweł Wysocki, radny miasta Zielona Góra.

Mają się tam pojawić małpki kapucynki, lemury i owce świniarki. Ma być tez altana edukacyjna. Będą rozbudowane toalety. Do tego niewielka wycinka drzew, ale tylko tych chorych i suchych. Planujemy wprowadzić tam dużo zieleni, żeby było przyjemnie.

Dodajmy, że rozbudowa Mini Zoo będzie możliwa dzięki dotacjom unijnym. Wstępnie na ten cel przewidziany jest milion 200 tysięcy złotych.