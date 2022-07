Remont części deptaka miał być jedną z tych inwestycji, która zostałaby wykonania przy okazji jubileuszy miasta. Przypomnijmy, w tym roku Zielona Góra obchodzi jubileusz 800-lecia powstania, zaś w kolejnym będzie świętować 700-lecie uzyskania praw miejskich.

Plany miasta zakładały remont części starówki, na której są jeszcze stare, betonowe płyty. Mowa o deptaku od pomnika Bachusa do Placu Bohaterów. Władze Zielonej Góry przeznaczyły na remont 6,5 milionów złotych. W lutym do magistratu trafiła tylko jedna oferta, na kwotę 13 milionów złotych. Miasto nie zdecydowało się na ogłoszenie kolejnego przetargu, a niedługo potem w Radiu Index prezydent Janusz Kubicki mówił, że temat tej inwestycji zostanie odłożony w czasie. Czy uda remont uda się zrealizować w niedalekiej przyszłości? O to pytany był w ostatniej audycji Prezydent na 96 FM Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry.

Będziemy chcieli. Wszystko będzie zależało od tego, jakie będą z tym związane koszty. Obecnie możemy tylko wróżyć z fusów, jak tę inwestycję będą kalkulować wykonawcy. Na pewno chcielibyśmy, żeby na 700-lecie uzyskania praw miejskich deptak wyglądał lepiej, ale to będzie zależało od tego czy uda nam się wyłonić wykonawcę w przetargu.

Audycja Prezydent na 96 FM w środy o 12:30. Dominują w niej pytania od słuchaczy. Możecie je przesyłać przez cały tydzień na adres: Prezydent@wZielonej.pl.