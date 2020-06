Jest rekordzistą Polski we freestyle’u, ale to mu nie wystarcza! Zielonogórski raper, Radosław „Rademenez” Blonkowski wystartował z trzecią częścią akcji „100 dni na free”. Codziennie nagrywa improwizowany rap w wybranym miejscu w Zielonej Górze. Tym razem to jego fani będą decydować, gdzie ma powstać kolejny filmik. Swoją akcją Rademenez chce wesprzeć lokalne firmy czy artystów.

Propozycje miejsc lub osób, które można wypromować freestylem, Rademenez zbiera w swoich mediach społecznościowych.

Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych do tego, żeby zgłaszać się, pisać na stronie „100 dni na free” albo wiadomości prywatne na moim profilu lub pod filmami. A ja się będę odzywał i będę się kontaktował z ludźmi, żeby można było taki freestyle nagrać. Oczywiście najlepiej, jak się dowiem wszystkiego, jak dane miejsce funkcjonuje, bo może to być jakaś działalność gospodarcza, działalność artystyczna, szkoła, instytucja.

Finał projektu „100 dni na free” znów zapowiada się spektakularnie. Zeszłoroczna edycja zakończyła się pobiciem rekordu w nieprzerwanym, ponad 12-godzinnym rapie. Teraz będzie to premiera płyty Rademeneza.

Materiał się przygotowuje, mam już gotowy singiel, łącznie z teledyskiem nakręconym w naszym mieście, też zresztą promującym lokalne osobistości. Tak więc możecie niedługo spodziewać się czegoś niesamowitego. Za zdjęcia jest odpowiedzialny Oskar Kozłowski, więc będzie to naprawdę sztos wizualny i montażowy. Po prostu to, co się wydarzyło na planie teledysku, to super sprawa.

Więcej o akcji „100 dni na free” dowiecie się z całej rozmowy.