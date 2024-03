Przed nami święta Wielkiej Nocy. Warto więc przypomnieć, jak wygląda opieka medyczna w dni wolne od pracy i te świąteczne. Nie od dziś wiadomo, że choroba nie wybiera. Gorączka, ból brzucha, przeziębienie czy też inne dolegliwości mogą nas dopaść w każdej sytuacji, bez wcześniejszych symptomów ostrzegawczych, także przy świątecznym stole.

Co wtedy zrobić? Dokąd się udać w dni, w które nasz lekarz rodzinny nie przyjmuje? Do placówek działających w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy NFZ w Lubuskiem.

Są to placówki, które są otwarte od 18 do 8 kolejnego dnia. Są one czynne w dni wolne, ustawowo wolne od pracy. Nie potrzebujemy skierowania, nie obowiązuje również rejonizacja.