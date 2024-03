Nieoczekiwany przebieg miała konferencja prasowa Nowej Lewicy z udziałem m.in. wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Na spotkaniu z dziennikarzami pojawili się byli pracownicy Janusza Jasińskiego z Intermarche, którzy nie otrzymali zaległych wypłat. Mateusz Woszczyło mówi, że nie otrzymał w sumie 17 tys. zł zaległych pensji.

Do dnia dzisiejszego pieniążki nie były wypłacone, bo pan Jasiński nie zgłosił upadłości swojej firmy. Do dnia dzisiejszego – po podpisaniu wypowiedzeń – nie otrzymaliśmy pieniędzy. Jak taki człowiek może kandydować na prezydenta? To jest niepojęte! Dlatego tutaj dzisiaj jestem.