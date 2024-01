To już naprawdę ostatni dzwonek na to, by oddać swój głos w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Głosowanie trwa do końca weekendu.

W Radiu Index przez cały czas głosowania inicjatorzy projektów, którzy się do nas zgłosili mogli zaprezentować swoje pomysły. Na liście zgłoszonych projektów jest m.in. inicjatywa zatytułowana: „Czyste powietrze. Modernizacja systemu wentylacji w Kinie Newa”. O projekcie mówi jego pomysłodawca Krzysztof Lisowski.

Ten projekt przede wszystkim obejmuje wymianę wentylacji. Stworzenie warunków, by było tam ciepło zimą i można było oddychać świeżym powietrzem.

Jest odcinek jezdni, ok. 250 metrów, który znajduje się wzdłuż osiedla “Zdrojowa Polana” do siedziby firmy kurierskiej. To nowe, cały czas budujące się osiedle. To droga dojazdowa, która jest nieoświetlona. Po zmroku jest tam całkowicie ciemno.

Nie brakuje też, jak co roku, projektów w infrastrukturę drogową, ale też oświetleniową o charakterze osiedlowym. Takim projektem jest montaż oświetlenia wzdłuż osiedla „Zdrojowa Polana”. Szczegóły przybliża Damian Ratajczak.

Głosowanie zakończy się 14 stycznia. Link do niego znajdziecie na wZielonej.pl. Tam też więcej o tegorocznym Budżecie Obywatelskim.