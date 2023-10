Centralna Sterylizatornia po modernizacji i rozbudowie jest nie tylko większa, ale i daje znacznie większe możliwości.

To kolejny etap w rozwoju szpitala, zdaniem szefa lecznicy niezbędny. Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego podkreśla, że w ciągu trzech lat ilość zestawów sterylizowanych zwiększyła się ponad dwukrotnie. Miesięcznie z 7 tys. do prawie 13 tys.

Co świadczy o tym, że zwiększamy liczbę zabiegów. W sterylizatorni zwiększyliśmy zatrudnienie. Praca odbywa się na trzy zmiany, przez całą dobę, także w weekendy. To też wyjście naprzeciwko postulatom sanepidu, który chciał, żeby tzw. szlaki brudnych i czystych narzędzi nie krzyżowały się ze sobą.

Centralna Sterylizatornia po remoncie pozwala znacznie usprawnić pracę personelu. Mówi Małgorzata Turonek, kierownik Centralnej Sterylizatorni Szpitala Uniwersyteckiego

Żeby te narzędzia zrobić, to potrzeba 1,5 h w myjce. Wcześniej trzeba to przygotować, po myciu wyjąć. Jak wszystko jest wolne, to cały proces trwa ok. 5 h.