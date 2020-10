W audycji „Mamy nosa do biznesu” co tydzień sprawdzamy, jak radzą sobie lokalne firmy, nie tylko w dobie koronawirusa. Dziś naszym gościem był Tomasz Urbański, prezes firmy Energy IT.

Firma oferuje usługi teleinformatyczne dużym firmom. Co się kryje za tym pojęciem? O to pytał Maciej Noskowicz.

To są usługi związane z zachowaniem bezpieczeństwa danych, bezpieczeństwa firmy pod kątem informatycznym. Specyfika tego problemu jest tak szeroka, że została umiejscowiona jako usługi teleinformatyczne, natomiast to troszeczkę bardziej jest temat związany z bezpieczeństwem danych.

Nasz gość nie zgodził się ze stwierdzeniem, że ta branża to obecnie “kraina mlekiem i miodem płynąca”. – Konkurencja nie śpi, trzeba się nieustannie rozwijać – zauważył Urbański.

Nasza praca polega na tym, żeby móc przekonać klienta do siebie, do nowych technologii, które staramy się cały czas u siebie rozwijać. Bardzo dużo szkolimy pracowników po to, żeby mogli oferować i wdrażać u klienta. “Kraina mlekiem i miodem płynąca”? Proszę mi wierzyć, że nie. Jest bardzo duża konkurencja. Tylko firmy, które stawiają na rozwój, potrafią przebić się do klienta.

