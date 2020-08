Od tego lata rząd wprowadził bon turystyczny, którego celem jest wsparcie finansowe polskich rodzin po kryzysie związanym z koronawirusem. Polega na dopłacie 500 zł do wypoczynku, co pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej. Bon przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia.

Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o bonie. Czy dobrze, że powstało takie rozwiązanie?

Bon jest przeznaczony dla dzieci, może seniorom też powinno przysługiwać takie świadczenie?

Na czarnym rynku pojawiły się oferty sprzedaży bonów. Co o tym sądzą zielonogórzanie?

A czy waszym zdaniem bon wystarcza na wakacje? Piszcie w komentarzach.