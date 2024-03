Wypożyczanie książek z biblioteki Norwida staje się coraz prostsze. Wszystko za sprawą książkomatu, który stanął tuż przed gmachem głównym zielonogórskiej książnicy. Urządzenie jest samoobsługowe i pozwala użytkownikom na odbieranie publikacji przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

A zasady korzystania z książkomatu są takie same jak w przypadku stacjonarnej biblioteki, bo jest on zintegrowany z systemem bibliotecznym. Mówi Andrzej Buck, dyrektor biblioteki Norwida.

Możemy się z każdego miejsca zalogować się do naszego e – katalogu i zamówić, to co potrzebujemy. Książkę, film, płytę.