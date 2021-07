Nowe nasadzenia w samym sercu miasta. Na deptaku pojawią się nowe drzewa. Pomysł zrodził się po tym, jak po jednej z wichur zniszczeniu uległo jedno z drzew, które rosło na Placu Powstańców Wielkopolskich.

Akcja rozpoczęła się dziś. Drzewo wraz z przedstawicielami Zakładu Gospodarki Komunalnej posadził radny miejski Filip Gryko.

Jest to początek, ponieważ chcemy w okolicach deptaka i na ulicy Bohaterów Westerplatte zasadzić około 30 drzew. Są to drzewa z rozrośniętą koroną, one urosną, ale nie mogą urosnąć za duże, żeby nie uszkodziły elewacji kościoła czy instalacji pod ziemią.