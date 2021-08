Ruszyły przygotowania do kolejnego Marszu Równości w Zielonej Górze. Tegoroczny odbędzie się w niedzielę 29 sierpnia. Początek na Placu Bohaterów o godzinie 13. Celem uczestników wydarzenia będzie natomiast Plac Praw Kobiet.

Zwolennicy równości powinni pojawić się tam około 15. Wszystko zależy od pogody, a co za tym – tempa marszu. Mówi Kacper Kubiak, koordynator wydarzenia.

Jak jest upał, to lepiej szybciej przejść. Przy delikatnym deszczu można iść sobie spokojnie. Przy ulewie zatrzymujemy się. Kompletnie nie wiemy jak będzie, ale mamy dwie godziny. I będziemy szli głównymi ulicami miasta.

Czyli w kierunku Ronda PCK, przy Areszcie Śledczym a następnie ulicą Wrocławską. Podczas wydarzenia będzie można też zawrzeć tzw. “tęczowe małżeństwa”.

To jest symboliczne. Nawet przyjaciele zawierali małżeństwa. Miało to już miejsce w Warszawie i to taka forma happeningu, pokazanie skrajności.